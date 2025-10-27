Популярни
  2. Реал Мадрид
  3. Нов удар за Карвахал - пропуска между два и три месеца

Нов удар за Карвахал - пропуска между два и три месеца

  • 27 окт 2025 | 21:24
  • 1162
  • 0

Защитникът на Реал Мадрид Даниел Карвахал ще бъде извън игра между два и три месеца заради поредна контузия. От клуба обявиха, че той трябва да се подложи на артроскопия за отстраняване на свободно ставно тяло в дясното коляно. Според испанските медии 33-годишният десен бек ще трябва да се възстановява между два и три месеца. На практика това означава, че той по всяка вероятност няма да играе повече през 2025 година.

Това е пореден удар за Карвахал, който тъкмо се възстанови от друга контузия. Той поднови тренировки преди десетина дни и влезе в игра в 72-рата минута на вчерашното Ел Класико, което бе първият му мач от края на септември. Добрата новина за Чаби Алонсо е, че Трент Александър-Арнолд също се възстанови и е готов да се завърне отдясно на отбраната. Другият вариант за тази зона е Федерико Валверде, който срещу Барселона започна като десен бек.

Притеснително е, че проблемът на Карвахал е в същото коляно, в което през миналия сезон скъса предни кръстни връзки и се възстановяваше около девет месеца.

Снимки: Imago

