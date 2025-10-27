Белингам постави рекорд в “Ел Класико”

Полузащитникът на Реал Мадрид Джуд Белингам постави нов клубен рекорд, като стана най-младият играч през 21-ви век, който едновременно отбелязва и асистенция в мач срещу Барселона, съобщава Opta.

Англичанинът отбеляза гол и направи асистенция във вчерашния мач на възраст от 22 години и 119 дни. Това чупи рекорда на Винисиус Жуниор, който направи същото в мач за Купата на краля срещу Барселона през април 2023 г. на 22 години и 267 дни, 148 дни по-възрастен.

At 22 years and 119 days old, Jude Bellingham is the youngest Real Madrid player to score and assist in El Clasico in the 21st century 👏 pic.twitter.com/S6gCzuEzfC — ESPN UK (@ESPNUK) October 26, 2025

Нека ви припомним, че Реал Мадрид спечели вчерашния мач с резултат 2:1.