Белингам постави рекорд в “Ел Класико”

Полузащитникът на Реал Мадрид Джуд Белингам постави нов клубен рекорд, като стана най-младият играч през 21-ви век, който едновременно отбелязва и асистенция в мач срещу Барселона, съобщава Opta.
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки
Англичанинът отбеляза гол и направи асистенция във вчерашния мач на възраст от 22 години и 119 дни. Това чупи рекорда на Винисиус Жуниор, който направи същото в мач за Купата на краля срещу Барселона през април 2023 г. на 22 години и 267 дни, 148 дни по-възрастен.
Нека ви припомним, че Реал Мадрид спечели вчерашния мач с резултат 2:1.