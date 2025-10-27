Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Белингам постави рекорд в “Ел Класико”

Белингам постави рекорд в “Ел Класико”

  • 27 окт 2025 | 05:21
  • 981
  • 0

Полузащитникът на Реал Мадрид Джуд Белингам постави нов клубен рекорд, като стана най-младият играч през 21-ви век, който едновременно отбелязва и асистенция в мач срещу Барселона, съобщава Opta.

Англичанинът отбеляза гол и направи асистенция във вчерашния мач на възраст от 22 години и 119 дни. Това чупи рекорда на Винисиус Жуниор, който направи същото в мач за Купата на краля срещу Барселона през април 2023 г. на 22 години и 267 дни, 148 дни по-възрастен.

Нека ви припомним, че Реал Мадрид спечели вчерашния мач с резултат 2:1.

