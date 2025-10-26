Вижте как Винисиус избесня при смяната си и се прибра в съблекалнята

Винисиус Жуниор бе главно действащо лице и в това поредно горещо Ел Класико, спечелено този път от тима му Реал Мадрид с 2:1. Освен че се забърка в скандал с футболистите и пейката на Барселона след последния съдийски сигнал, бразилското крило прояви невъздържаността си и в по-ранен момент - а именно когато разбра, че Чаби Алонсо го вади от терена.

"Много говориш" и "Ела да се разберем" - какво разпали страстите в Ел Класико

При резултат 2:1 в полза на Реал Мадрид, Винисиус Жуниор изгуби самообладание след решението на наставника си да го замени в 71-ата минута с Родриго. Когато четвъртият съдия вдигна табелата за смяната, бразилецът осъзна, че той е избраният да напусне терена, и бързо избухна с очевидни недоволни жестове от другия край на игрището. „Аз! Аз! Аз!“, повтаряше Винисиус, който не можеше да повярва на очите си. Рядко се случва футболист да покаже толкова явно недоволството си от смяна.

Докато бразилското крило сочеше гърдите си, последва и финалният му изблик с ясна нецензурна реплика към небето над „Бернабеу“, с което окончателно демонстрира пълното си несъгласие с решението на треньора. В интерес на истината Винисиус правеше силен мач, като беше решаващ в действията си и създаваше много опасности в наказателното поле на каталунците с постоянните си пробиви.

🚨 The Full Clip



Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,



Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬



He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx — KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025

За 72-те минути на терена звездата на Реал беше записал 5 от 6 успешни дрибъла (83%), спечелил 7 от 11 единоборства по земя (64%) и направил 8 от 15 точни подавания (53%).

Винисиус, който побесня от смяната си, си навлече гнева на „Сантяго Бернабеу“, чиито фенове не разбраха поведението на бразилеца, при положение че мачът далеч не беше решен. През цялото време той гледаше директно към скамейката, където бе Чаби Алонсо. Яростта му завърши с това, че футболистът се прибра директно към съблекалнята, без дори да поздрави съотборниците си, които чакаха своя шанс на пейката, нито своя треньор.

😱😱😱 Cambio en el Real Madrid. Entra Rorygo por Vinicius. Minuto 71... el brasileño se va entre aspavientos, gritos al aire... y directo al túnel de vestuarios #ElClásico pic.twitter.com/W6h6ZkNekP — MARCA (@marca) October 26, 2025

Според "Марка" се е наложило треньорът на вратарите на Реал Мадрид Луис Йопис да отиде в съблекалнята, за да говори с Винисиус. Очевидно това е имало ефект и е успяло да убеди бразилеца, който минути по-късно се върна при останалите си съотборници на резервната скамейка. В крайна сметка Винисиус ликува с победата в горещото дерби с Барселона, а след това се забърка и в конфликта с Ламин Ямал и останалите от каталунците.