Популярни
»
Задава се труден период за Реал Мадрид

  • 27 окт 2025 | 17:22
Всички в Реал Мадрид са на върха на вълната след триумфа над Барселона в Ел Класико, което не само вдигна самочувствието на отбора, а и увеличи до 5 точки преднината на тима в местния шампионат. Скоро обаче пред “кралете” се задава ново предизвикателство - пет поредни гостувания.

Идната събота (1 ноември) “белите” посрещат Валенсия в среща от 11-тия кръг на Ла Лига, след което влизат в тежка серия от пет последователните мача извън “Бернабеу”. Три от тях ще са за първенство, а другите два - в Шампионската лига.

Всичко ще стартира с визитата на Ливърпул на “Анфийлд” (4 ноември) в ШЛ, следвана от две гостувания в Ла Лига - на съседите от Райо Валекано (9 ноември) и Елче (през уикенда на 22/23 ноември). Между последните два спомената двубоя ще има пауза за националните отбори.

Тежкият цикъл продължава с пътуване до Атина за сблъсък с Олимпиакос (26 ноември) в ШЛ и завършва с гостуване в Каталуния на Жирона в края на месеца.

Реал Мадрид ще се завърне на “Бернабеу” чак през уикенда на 6/7 декември за дуел срещу Селта. Това означава, че футболистите на Чаби Алонсо няма да са играли в своя дом в продължение на около 37 дни.

