Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Разпродадоха над милион билети за Световното

Разпродадоха над милион билети за Световното

  • 16 окт 2025 | 22:59
  • 369
  • 0
Разпродадоха над милион билети за Световното

Повече от милион билети за Световното първенство по футбол през 2026 са били продадени в предварителната фаза, обявиха от Световната футболна централа (ФИФА) в четвъртък, цитирани от Ройтерс.

Фенове от 212 страни са имали възможност да си купят билеги в предварителната продажба, която бе отворена в средата на септември. Най-много до момента са кандидатите от трите страни-домакини - САЩ, Канада и Мексико, следвани от Англия, Германия, Бразилия, Испания, Колумбия, Аржентина и Франция.

Привържениците в Англия скочиха на ФИФА заради цените на билетите за Мондиал 2026
Привържениците в Англия скочиха на ФИФА заради цените на билетите за Мондиал 2026

"С голямо вълнение сме на пътя към 2026. Днес отбелязваме преминаването на границата от един милион билета с предварителната продажба - фантастично доказателство, че най-амбициозното Световно първенство генерира огромно вълнение", коментира президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Вече 28 отбора се класираха за световните финали от общо 48 участника, като ще има общо 104 мача в 16 града.

Първата публична продажба ще отвори на 27 октомври, като ще се предлагат пропуски за индивидуални мачове, обявиха от ФИФА. Пусната е и официална платформа да продажба, за да се предпазят феновете от евентуални измами.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Алкарас победи Фриц и се класира за финала на демонстративния турнир "Шестимата крале"

Алкарас победи Фриц и се класира за финала на демонстративния турнир "Шестимата крале"

  • 16 окт 2025 | 21:56
  • 705
  • 0
Астън Вила няма да допусне гостуващи фенове за мача с Макаби (Тел Авив)

Астън Вила няма да допусне гостуващи фенове за мача с Макаби (Тел Авив)

  • 16 окт 2025 | 21:32
  • 825
  • 0
Евертън обвърза за дълго националния вратар на Англия

Евертън обвърза за дълго националния вратар на Англия

  • 16 окт 2025 | 20:47
  • 1381
  • 0
Роналдо изпреварва с над два пъти Меси в класацията за най-добре платен футболист, Ямал влезе в Топ 10

Роналдо изпреварва с над два пъти Меси в класацията за най-добре платен футболист, Ямал влезе в Топ 10

  • 16 окт 2025 | 20:19
  • 5351
  • 12
ПСЖ е близо до нов договор с един от стълбовете си в отбрана

ПСЖ е близо до нов договор с един от стълбовете си в отбрана

  • 16 окт 2025 | 19:51
  • 1610
  • 0
Бразилия обяви контроли с два от отборите, класирали се за Световното

Бразилия обяви контроли с два от отборите, класирали се за Световното

  • 16 окт 2025 | 19:14
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 33600
  • 132
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 64688
  • 162
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 24543
  • 30
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 3098
  • 4
Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

  • 17 окт 2025 | 00:12
  • 6239
  • 0
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 11046
  • 22