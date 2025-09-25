Йоги Льов разкритикува идеята за 64 отбора на Световното

Бившият селекционер на Германия Йоахим Льов критикува предложението за увеличаване формата на Световното първенство до 64 отбора през 2030 г.

"Това е изцяло преувеличено. Гледам много критично от позицията на треньор, защото здравето и качеството на футболистите винаги са на първо място", каза световният шампион от 2014 година пред Nitro преди мача от основната фаза в Лига Европа между Фрайбург и Базел късно снощи.

Eine WM mit 64 Teams? Das wünscht sich der südamerikanische Verband für 2030 😳 So reagiert Ex-Bundestrainer Joachim Löw auf den Vorstoß: https://t.co/qJn6tsyxVA pic.twitter.com/6ZB8L4irDc — Transfermarkt (@Transfermarkt) September 25, 2025

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна с президента на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес и други южноамерикански представители в Ню Йорк във вторник вечерта, за да обсъдят разширяването на участниците на Световното първенство до 64 отбора от 2030 г.

Предложението беше представено за първи път през март от делегат от Уругвай по време на онлайн среща на Съвета на ФИФА.

Вестник "Ла Насион" съобщи, че Инфантино е този, който е организирал срещата и той подкрепя плана. Вече имаше разширяване на формата от 32 на 48 отбора за Световното първенство през 2026 г. в Северна Америка.

Льов обаче не подкрепя това се опасява от евентуален спад в качеството на играта. "48 отбора вече са загуба на качество като цяло, без да искам да обидя по-малките участници. Хората искат да виждат силни мачове на Световните или Европейски първенства", каза още той.