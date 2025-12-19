Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бока Хуниорс
  3. Бока Хуниорс протяга ръце към Дибала

Бока Хуниорс протяга ръце към Дибала

  • 19 дек 2025 | 05:57
  • 301
  • 0
Бока Хуниорс протяга ръце към Дибала

Контрактът на Пауло Дибала с Рома е до лятото на 2026 г. и все още не е ясно дали той ще го поднови с клуба от Серия "А". Поради тази причина вече има отбори, които са започнали работа по привличането на 32-годишната аржентинска перла. Един от най-заинтересованите е Бока Хуниорс, където играе неговият приятел Леандро Паредес.

Според „TyC Sports“ клубът вече е осъществил първоначални контакти с бившия играч на Ювентус, за да разбере каква е нагласата му да се завърне в родината си. Според цитираната медия Бока желае да го привлече или през януарския трансферен прозорец, или през летния.

„Надяваме се да положим нужните усилия. Това е мечта и илюзия“, призна Марсело Делгадо, директор в Бока, когато бе попитан за възможното привличане на Пауло Дибала. Клубът обаче все още не е отправил официална или неофициална оферта към играча. Това е само началото на процес, който се очаква да бъде труден. За начало от Бока се надяват на „намигване“ от страна на футболиста.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

  • 19 дек 2025 | 01:33
  • 764
  • 0
Убедителен Райо намери място в топ 8

Убедителен Райо намери място в топ 8

  • 19 дек 2025 | 01:19
  • 526
  • 0
Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

  • 19 дек 2025 | 01:04
  • 501
  • 0
Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

  • 19 дек 2025 | 00:54
  • 454
  • 0
Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

  • 19 дек 2025 | 00:53
  • 1369
  • 0
Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

  • 19 дек 2025 | 00:43
  • 397
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 12675
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 65852
  • 205
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 56566
  • 159
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 77768
  • 164
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 16611
  • 3
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 44099
  • 58