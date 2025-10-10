Томас Мюлер ще има ново поприще по време на Световното догодина

Легендата на Байерн (Мюнхен) и Германия Томас Мюлер ще има ново амплоа догодина на Световното първенство. Противно на слуховете, 35-годишният емблематичен футболист на Ванкувър Уайткапс няма да става помощник-треньор на Юлиан Нагелсман, а ще се изявява като телевизионен анализатор за платформата MagentaTV.

Нагелсман: Томас Мюлер няма да бъде мой помощник за Световното

Мондиал 2026 ще се проведе отчасти в новия дом на Мюлер Канада, като той ще се възползва максимално от това. Новината, че футболистът ще бъде телевизионен експерт бе официално съобщена от MagentaTV, която е собственост на Telekom Deutschland. Мюлер ще предлага класически анализи, спонтанни реакции на живо, неформални разговори и тактически разбори.

MagentaTV е единственият канал, който ще излъчи на живо всички 104 мача от турнира, 44 от които ще бъдат ексклузивни. Останалите 60 мача ще бъдат излъчени и по ARD и ZDF.

Thomas Müller is set to become a TV pundit during next summer's World Cup



Müller agreed with Deutsche Telekom to collaborate on the MagentaTV platform during the 2026 FIFA World Cup. At MagentaTV, Müller will offer classic analyses, spontaneous live reactions, casual talks and… pic.twitter.com/h2S6D41DiS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 10, 2025

По-рано сутринта Мюлер предизвика вълнение, след като публикува в своя Instagram профил снимка от подписване на договор. Впоследствие в изявление за MagentaTV легендата каза: "Наистина съм развълнуван от това ново предизвикателство и очаквам с нетърпение турнира. Този път няма да съм на терена, а пред микрофона. Но със сигурност ще бъда много близо до събитията".

В момента всичко за Томас Мюлер върви по план. Той има впечатляваща статистика от 6 гола и 4 асистенции в шест мача за новия си клуб Ванкувър Уайткапс.

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit: Thomas Müller wird bei der kommenden Weltmeisterschaft sein Debüt als TV-Experte geben. Allerdings müllert es dann nur im kostenpflichtigen Stream. https://t.co/VJ0HjccTMm — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 10, 2025

През последните години MagentaTV пък разчиташе на широк кръг от известни експерти за своите предавания от европейски и световни първенства, сред които и бившият капитан на Германия Михаел Балак.

Световното първенство през 2026 г. ще бъде първият голям турнир след оттеглянето на Мюлер от националния отбор на Германия. В Канада ще се изиграят 13 от общо 104 мача. Клубният стадион на Мюлер, "BC Place Stadium", ще бъде домакин на 7 от тях. Затова той обеща: "Това, което със сигурност ще донеса, е голям ентусиазъм и много вътрешна информация за САЩ и Канада от новия ми живот като играч в МЛС.“

Снимки: Imago