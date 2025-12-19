Барселона пуска билети по €4000 за "Ел Класико" през май

Макар да остават пет месеца до следващото "Ел Класико" в Ла Лига, което ще се играе на „Спотифай Камп Ноу“, Барселона вече пусна в продажба ВИП билетите на своя уебсайт. Останалите пропуски все още не са достъпни за закупуване. Срещата между Барса и Мадрид, която може да се окаже решаваща за титлата, тъй като е част от 35-ия кръг, все още няма официална дата, но ще се проведе в събота, 9-и, или неделя, 10-и май.

Обявената от клуба цена за тези ВИП билети е 4000 евро (с уточнението „започваща от“). Притежателите им ще получат „комфортни места в близост до играчите и резервната скамейка, с достъп до ексклузивна ВИП зала и първокласен кетъринг преди и след мача“.

Таксата за обработка, съответстваща на високата цена на билетите, е 60 евро на пропуск. Все още не е ясно какъв ще бъде капацитетът на „Спотифай Камп Ноу“ през май. Също така не е изключено да има и друго "Ел Класико" на стадиона на „блаугранас“ преди това, в зависимост от представянето на Барса и Реал Мадрид в Шампионската лига и Купата на Краля, както и от жребия.