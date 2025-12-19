Болоня и Интер в спор за място на финала за Суперкупата на Италия

Болоня и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от 1/2-финалите за Суперкупата на Италия на 19 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 21:00 часа на стадион "Ал-Авал Парк". Главен съдия на срещата ще бъде Даниеле Кифи, който ще има отговорната задача да ръководи този важен сблъсък между двата италиански отбора.

Вчера вече научихме името на първия финалист и това е Наполи, който победи Милан с 2:0 в първия 1/2-финал. Сега предстои не по-малко интересен втори полуфинален сблъсък между Болоня и Интер. "Нерадзурите" са големия фаворит, но възпитаниците на Винченцо Италиано не са за подценяване.

Болоня показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, една равна среща и две загуби. Отборът претърпя поражение от Ювентус (0:1) на 14 декември в Серия "А", но преди това постигна победа като гост срещу Селта (2:1) в Лига Европа на 11 декември. На 7 декември болонците завършиха наравно с Лацио (1:1) в първенството, а на 4 декември елиминираха Парма с 2:1 в Купата на Италия. В края на ноември обаче отборът загуби от Кремонезе с 1:3 в Серия "А".

В същото време след трудния старт, напоследък Интер демонстрира впечатляваща форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Нерадзурите" победиха Дженоа като гост с 2:1 на 14 декември в Серия "А", но преди това отстъпиха на Ливърпул с 0:1 в Шампионската лига на 9 декември. Интер разгроми Комо с 4:0 на 6 декември и Венеция с 5:1 на 3 декември съответно в Серия "А" и Купата на Италия, а на 30 ноември се наложи над Пиза с 2:0 като гост в първенството.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Болоня има лек превес с две победи, две равенства и само една загуба срещу Интер. Последната им среща се състоя на 20 април 2025 г. в Серия А, когато Болоня победи с 1:0 на своя стадион. Преди това, на 15 януари 2025 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 в мач от Серия "А", игран в Милано. На 9 март 2024 г. Интер победи Болоня с 1:0 като гост в първенството. Интересно е, че в мач от Купата на Италия на 20 декември 2023 г., Болоня изненада Интер с победа с 2:1 в Милано. Последната им среща през 2023 г. в Серия А завърши наравно 2:2 на 7 октомври.

За този мач, треньорът на Болоня ще бъде без първия си вратар, Лукаш Скорупски, който е контузен. Други играчи в списъка на Винченцо Италиано, които няма да участват са Ремо Фройлер и Мартин Витик.

„Нерадзурите“ ще бъдат без няколко звезди от първия отбор, включително Дензъл Дъмфрис и Франческо Ачерби, които са с травми. Освен това, Хакан Калханоглу и Матео Дармиан не са влезли в необходимата игрова форма и следователно те вероятно ще останат на пейката.