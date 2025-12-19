Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Болоня и Интер в спор за място на финала за Суперкупата на Италия

Болоня и Интер в спор за място на финала за Суперкупата на Италия

  • 19 дек 2025 | 08:00
  • 1302
  • 0
Болоня и Интер в спор за място на финала за Суперкупата на Италия

Болоня и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от 1/2-финалите за Суперкупата на Италия на 19 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 21:00 часа на стадион "Ал-Авал Парк". Главен съдия на срещата ще бъде Даниеле Кифи, който ще има отговорната задача да ръководи този важен сблъсък между двата италиански отбора.

Вчера вече научихме името на първия финалист и това е Наполи, който победи Милан с 2:0 в първия 1/2-финал. Сега предстои не по-малко интересен втори полуфинален сблъсък между Болоня и Интер. "Нерадзурите" са големия фаворит, но възпитаниците на Винченцо Италиано не са за подценяване.

Болоня показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, една равна среща и две загуби. Отборът претърпя поражение от Ювентус (0:1) на 14 декември в Серия "А", но преди това постигна победа като гост срещу Селта (2:1) в Лига Европа на 11 декември. На 7 декември болонците завършиха наравно с Лацио (1:1) в първенството, а на 4 декември елиминираха Парма с 2:1 в Купата на Италия. В края на ноември обаче отборът загуби от Кремонезе с 1:3 в Серия "А".

В същото време след трудния старт, напоследък Интер демонстрира впечатляваща форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Нерадзурите" победиха Дженоа като гост с 2:1 на 14 декември в Серия "А", но преди това отстъпиха на Ливърпул с 0:1 в Шампионската лига на 9 декември. Интер разгроми Комо с 4:0 на 6 декември и Венеция с 5:1 на 3 декември съответно в Серия "А" и Купата на Италия, а на 30 ноември се наложи над Пиза с 2:0 като гост в първенството.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Болоня има лек превес с две победи, две равенства и само една загуба срещу Интер. Последната им среща се състоя на 20 април 2025 г. в Серия А, когато Болоня победи с 1:0 на своя стадион. Преди това, на 15 януари 2025 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 в мач от Серия "А", игран в Милано. На 9 март 2024 г. Интер победи Болоня с 1:0 като гост в първенството. Интересно е, че в мач от Купата на Италия на 20 декември 2023 г., Болоня изненада Интер с победа с 2:1 в Милано. Последната им среща през 2023 г. в Серия А завърши наравно 2:2 на 7 октомври.

За този мач, треньорът на Болоня ще бъде без първия си вратар, Лукаш Скорупски, който е контузен. Други играчи в списъка на Винченцо Италиано, които няма да участват са Ремо Фройлер и Мартин Витик.

„Нерадзурите“ ще бъдат без няколко звезди от първия отбор, включително Дензъл Дъмфрис и Франческо Ачерби, които са с травми. Освен това, Хакан Калханоглу и Матео Дармиан не са влезли в необходимата игрова форма и следователно те вероятно ще останат на пейката.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона пуска билети по €4000 за "Ел Класико" през май

Барселона пуска билети по €4000 за "Ел Класико" през май

  • 19 дек 2025 | 07:34
  • 1271
  • 4
Реал Мадрид преследва млада перла на Кадис

Реал Мадрид преследва млада перла на Кадис

  • 19 дек 2025 | 06:57
  • 1221
  • 0
Уест Хам и Евертън искат Коби Мейну под наем

Уест Хам и Евертън искат Коби Мейну под наем

  • 19 дек 2025 | 06:30
  • 1101
  • 0
Бока Хуниорс протяга ръце към Дибала

Бока Хуниорс протяга ръце към Дибала

  • 19 дек 2025 | 05:57
  • 1821
  • 0
Барселона привлича млад нападател

Барселона привлича млад нападател

  • 19 дек 2025 | 05:27
  • 3596
  • 0
Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

  • 19 дек 2025 | 05:03
  • 2718
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 3105
  • 10
Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 19 дек 2025 | 08:13
  • 770
  • 0
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 176
  • 0
Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 19611
  • 28
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 22486
  • 3