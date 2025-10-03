ФИФА представи официалната топка на Мондиал 2026

Световната футболна федерация ФИФА представи официалната топка за Световното първенство през 2026 година. Турнирът ще се проведе на територията на три държави: САЩ, Канада и Мексико.

В дизайна са използвани три цвята — червен, син и зелен, които символизират страните домакини на състезанието. Името на топката е „TRIONDA“.

На Световното първенство през 2026 година ще участват 48 национални отбора, които ще бъдат разделени в 12 групи по четири тима. За елиминационната фаза ще се класират отборите, заели първите две места, както и осемте най-добри отбора, завършили на трето място.

Освен това, на Мондиал 2026 ще бъде добавена и нова фаза - 1/16-финали.