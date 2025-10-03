Привържениците в Англия скочиха на ФИФА заради цените на билетите за Мондиал 2026

Организирани привърженици на футбола от Англия критикуваха в открито писмо цените на билетите за предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, пише агенция ДПА. Първите пропуски бяха раздадени с томбола в сряда и The Athletic пише, че най-евтините по 60 долара са рядкост. Международната футболна федерация (ФИФА) все още не е обявила цените отвъд най-евтината опция за финала, но изчисленията на England Fans' Embassy сочат притеснителен факт. Според организацията, билетите до финала, дори и с най-евтините пропуски, може да излязат 3 180 долара. Официалната позиция на ФИФА е, че цените за турнира в САЩ, Канада и Мексико могат да варират. Те ще се оскъпяват или ще поевтиняват в зависимост от търсенето на пазара.

"Цените са безумни. 2 хиляди долара за най-евтин билет за финала е неприемливо. Да приемем, че някой ще успее да се сдобие с билети от четвърта категория от първия мач до финала, но и тогава той ще похарчи 3 180 долара", казва представителят на фенската група Томас Конкенън. "Това е два пъти повече от турнира в Катар и отгоре. Комбинирайте го с пътя и престоя, с което това Световно първенство ще бъде с разлика най-скъпото за привържениците. ФИФА трябва да отдели голям брой билети на ниски цени за участниците и да не ги пришива към локациите на стадионите или обявените вариращи цени", продължава той.

"Говоря за места зад вратите, от където и самите фенове могат да подкрепят отборите си по най-добрия начин. Призоваваме Футболната асоциация на Англия (ФА) да работи с другите федерации по света и заедно да натиснат ФИФА. Централата трябва да направи Световното първенство достъпно за пътуващите фенове", каза още той.

The Athletic написа днес, че ФИФА ще налага 15% такса за продажба на вторичния пазар на официалната си платформа. Според информацията, на някои места билетите вече се продават свободно за хиляди долари.

