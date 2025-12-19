Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

  • 19 дек 2025 | 05:03
  • 625
  • 0
Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

Футболните агенти са спечелили общо 1,37 милиарда долара (приблизително 1,2 милиарда евро) от трансферите на своите клиенти през 2025 г. Според изявление на Международната футболна федерация (FIFA) от четвъртък, това е рекордна сума.

В сравнение с предходни години, приходите на регистрираните агенти, които според изявлението са 10 525, са се увеличили значително. Предишният максимум отпреди две години беше около 760 милиона евро. Най-много са спечелили представителите на играчи, които се изявяват в европейски клубове. В класацията по държави на първо място е Англия, където трансферите са донесли на агентите 320 милиона евро, следвана от Германия (140 милиона евро).

FIFA отбеляза нов рекорд и в женския футбол, тъй като сумата от 5,2 милиона евро е двойно по-голяма в сравнение с миналата година. Новината е съобщена от агенция DPA.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

  • 19 дек 2025 | 01:33
  • 764
  • 0
Убедителен Райо намери място в топ 8

Убедителен Райо намери място в топ 8

  • 19 дек 2025 | 01:19
  • 526
  • 0
Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

  • 19 дек 2025 | 01:04
  • 501
  • 0
Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

  • 19 дек 2025 | 00:54
  • 454
  • 0
Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

  • 19 дек 2025 | 00:53
  • 1368
  • 0
Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

  • 19 дек 2025 | 00:43
  • 397
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 12666
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 65844
  • 205
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 56561
  • 159
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 77764
  • 164
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 16602
  • 3
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 44095
  • 58