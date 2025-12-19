Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

Футболните агенти са спечелили общо 1,37 милиарда долара (приблизително 1,2 милиарда евро) от трансферите на своите клиенти през 2025 г. Според изявление на Международната футболна федерация (FIFA) от четвъртък, това е рекордна сума.

В сравнение с предходни години, приходите на регистрираните агенти, които според изявлението са 10 525, са се увеличили значително. Предишният максимум отпреди две години беше около 760 милиона евро. Най-много са спечелили представителите на играчи, които се изявяват в европейски клубове. В класацията по държави на първо място е Англия, където трансферите са донесли на агентите 320 милиона евро, следвана от Германия (140 милиона евро).

FIFA отбеляза нов рекорд и в женския футбол, тъй като сумата от 5,2 милиона евро е двойно по-голяма в сравнение с миналата година. Новината е съобщена от агенция DPA.