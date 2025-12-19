Популярни
Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 19 дек 2025 | 08:13
  • 771
  • 0
19 дек 2025 | 08:13

Очаквайте днес вицешампиона във Формула 3 за 2025 година Никола Цолов в „Гостът на Sportal.bg“ – на живо от 10:30 часа на Sportal.bg.

Българския лъв ще гостува на Георги Иванов и двамата ще си говорят за сезона във Формула 3, първите стъпки на Никола във Формула 2, ранните обаждания на доктор Хелмут Марко, битките на пистите и колко е важно талантливите ни спортисти да са пример за децата, които искат да постигнат техните постижения.

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Също така и за това какъв е шансът да гледаме Никола в свободна тренировка във Формула 1 през следващия сезон.

Никола Цолов в „Гостът на Sportal.bg“ днес.

ФИА награди задочно Никола Цолов и компания
ФИА награди задочно Никола Цолов и компания
