Тръмп: Мачовете от Световното могат да бъдат преместени, ако сметна, че градовете домакини не са безопасни

  • 26 сеп 2025 | 13:18
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мачовете от Световното първенство през 2026 година могат да бъдат преместени на други места, ако определеният град домакин се счита за опасен. Тръмп коментира пред медиите в Белия дом, че това важи и за Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис.

Президентът каза, че очаква Световното първенство да бъде "много сигурно", но добави: "Ако смятам, че не е безопасно, ще го преместим в друг град. Ако смятам, че не е безопасно, ще го преместим извън този град".

Президентът заяви, че се надява това да не се случи. Тръмп многократно е говорил за нарастващи нива на престъпност в градовете, управлявани от демократи.

САЩ са домакини на турнира с 48 отбора заедно с Мексико и Канада. 11-е града, в които ще се играят мачове, са Сиатъл, Сан Франциско, Атланта, Бостън, Далас, Хюстън, Лос Анджелис, Канзас Сити, Маями, Ню Йорк/Ню Джърси и Филаделфия.

Тръмп, който изпрати Националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон, за да се бори с престъпността, каза, че ще я изпрати и в Мемфис, а евентуално и в Чикаго.

Съществуват съмнения дали правителството на САЩ има правомощията да променя градовете домакини на Световното първенство, организирано от ФИФА, като сред причините за това са подписаните договори.

