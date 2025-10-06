Официално: Фабио Канаваро ще води дебютант на Мондиал’26

Световният шампион Фабио Канаваро беше назначен за селекционер на националния отбор на Узбекистан, обявиха от пресслужбата на Футболната федерация на страната. Срокът на споразумението със специалиста не бе уточнен.

🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!



The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025

Тимът на Узбекистан вече се класира за Световното първенство през идната година, като това се случва за първи път в историята му.

По принцип дълго време селекционер на тима беше Сречко Катанец, но през януари той се оттегли поради здравословни проблеми. Вместо него начело на отбора застана Тимур Кападзе, под чието ръководство отборът и на теория се класира за Мондиала. Сега Кападзе ще остане в в щаба на Канаваро, а отделно италианецът си води трима асистенти.

По време на треньорската си кариера 52-годишният Канаваро е работил в Удинезе и Беневенто, саудитския Ал-Насър, китайските Гуанджоу и Тянцзин, а наскоро и в Динамо (Загреб). Като футболист той спечели "Златната топка" през 2006-а.

Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли догодина и за първи път ще участват 48 отбора, припомня БТА.