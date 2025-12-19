Уест Хам и Евертън искат Коби Мейну под наем

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Коби Мейну е готов да напусне клуба, а Уест Хам и Евертън проявяват сериозен интерес към привличането му. И двата клуба имат желание да го вземат под наем до края на сезона.

Бъдещето на Мейну в Юнайтед е обект на дискусии още от лятото. Тогава клубът блокира негов трансфер в Наполи, въпреки че мениджърът Рубен Аморим нямаше планове да го интегрира в състава си.

20-годишният футболист е изиграл едва 11 мача във Премиър лийг под ръководството на Аморим от началото на сезона, като всички те са след влизане от резервната скамейка. Тази статистика ясно показва защо английската звезда толкова отчаяно иска да напусне.

Сега журналистът Бен Джейкъбс съобщава, че "карамелите“ и "чуковете" са готови да привлекат Мейну, който от своя страна желае да получава постоянно игрово време.

„Уест Хам и Евертън са отворени за сделка под наем за 20-годишния играч при подходящи условия, но източници предполагат, че Юнайтед би предпочел да сключи сделка с чуждестранен клуб, ако бъде разрешено временното му напускане.“

