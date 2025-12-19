Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Уест Хам и Евертън искат Коби Мейну под наем

Уест Хам и Евертън искат Коби Мейну под наем

  • 19 дек 2025 | 06:30
  • 570
  • 0
Уест Хам и Евертън искат Коби Мейну под наем

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Коби Мейну е готов да напусне клуба, а Уест Хам и Евертън проявяват сериозен интерес към привличането му. И двата клуба имат желание да го вземат под наем до края на сезона.

Бъдещето на Мейну в Юнайтед е обект на дискусии още от лятото. Тогава клубът блокира негов трансфер в Наполи, въпреки че мениджърът Рубен Аморим нямаше планове да го интегрира в състава си.

20-годишният футболист е изиграл едва 11 мача във Премиър лийг под ръководството на Аморим от началото на сезона, като всички те са след влизане от резервната скамейка. Тази статистика ясно показва защо английската звезда толкова отчаяно иска да напусне.

Сега журналистът Бен Джейкъбс съобщава, че "карамелите“ и "чуковете" са готови да привлекат Мейну, който от своя страна желае да получава постоянно игрово време.

„Уест Хам и Евертън са отворени за сделка под наем за 20-годишния играч при подходящи условия, но източници предполагат, че Юнайтед би предпочел да сключи сделка с чуждестранен клуб, ако бъде разрешено временното му напускане.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона пуска билети по €4000 за "Ел Класико" през май

Барселона пуска билети по €4000 за "Ел Класико" през май

  • 19 дек 2025 | 07:34
  • 305
  • 1
Реал Мадрид преследва млада перла на Кадис

Реал Мадрид преследва млада перла на Кадис

  • 19 дек 2025 | 06:57
  • 504
  • 0
Бока Хуниорс протяга ръце към Дибала

Бока Хуниорс протяга ръце към Дибала

  • 19 дек 2025 | 05:57
  • 1096
  • 0
Барселона привлича млад нападател

Барселона привлича млад нападател

  • 19 дек 2025 | 05:27
  • 2095
  • 0
Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

  • 19 дек 2025 | 05:03
  • 1760
  • 0
Хърватски вундеркинд привлече вниманието на европейските грандове

Хърватски вундеркинд привлече вниманието на европейските грандове

  • 19 дек 2025 | 04:19
  • 1797
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 1339
  • 4
Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 16521
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 70016
  • 207
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 58652
  • 164
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 79779
  • 167
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 19346
  • 3