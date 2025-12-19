Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Отборите на Берое и Лудогорец се изправят един срещу друг в отложен мач от шестия кръг на efbet Лига. Срещата в Стара Загора започва в 17:30 часа с началния съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски.

Двубоят трябваше да се играе в края на лятото, но заради участието на "орлите" в евротурнирите бе отложен. Това се явява и последен официален мач в родния футбол.

Мачът ще определи при каква разлика ще зимуват лидерът Левски и шампиона Лудогорец. Към момента "сините" имат десет точки преднина, но разградчани са мач по-малко и могат да намалят изоставането. Тимът от "Герена" е с 44, докато съставът от Североизтока е с 34. Между тях се намира ЦСКА 1948 с 37.

Билетите за отложената среща между Берое и Лудогорец вече са в продажба

Берое от своя страна не познава победата от близо три месеца, като в момента заралии са на 13-а позиция с 16 точки - само на четири от дъното, така че всякакви положителни резултати са от изключителна важност за играчите на Хосу Урибе.