Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 1335
  • 4
Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Отборите на Берое и Лудогорец се изправят един срещу друг в отложен мач от шестия кръг на efbet Лига. Срещата в Стара Загора започва в 17:30 часа с началния съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски.

Двубоят трябваше да се играе в края на лятото, но заради участието на "орлите" в евротурнирите бе отложен. Това се явява и последен официален мач в родния футбол.

Мачът ще определи при каква разлика ще зимуват лидерът Левски и шампиона Лудогорец. Към момента "сините" имат десет точки преднина, но разградчани са мач по-малко и могат да намалят изоставането. Тимът от "Герена" е с 44, докато съставът от Североизтока е с 34. Между тях се намира ЦСКА 1948 с 37.

Билетите за отложената среща между Берое и Лудогорец вече са в продажба
Билетите за отложената среща между Берое и Лудогорец вече са в продажба

Берое от своя страна не познава победата от близо три месеца, като в момента заралии са на 13-а позиция с 16 точки - само на четири от дъното, така че всякакви положителни резултати са от изключителна важност за играчите на Хосу Урибе.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Предраг Пажин: След мача с ЦСКА трябваше да емигрирам от България

Предраг Пажин: След мача с ЦСКА трябваше да емигрирам от България

  • 18 дек 2025 | 20:24
  • 5836
  • 8
Феновете на Дунав определиха най-добрия футболист на отбора за 2025 година

Феновете на Дунав определиха най-добрия футболист на отбора за 2025 година

  • 18 дек 2025 | 18:29
  • 1623
  • 2
Андрей Андреев за полусезона на Септември II (София)

Андрей Андреев за полусезона на Септември II (София)

  • 18 дек 2025 | 17:49
  • 543
  • 0
Пламен Андреев: Мисля, че това ще е годината на Левски

Пламен Андреев: Мисля, че това ще е годината на Левски

  • 18 дек 2025 | 17:13
  • 2663
  • 0
Капитанът на Беласица претърпя операция

Капитанът на Беласица претърпя операция

  • 18 дек 2025 | 17:01
  • 874
  • 3
Фратрия се раздели с вратар

Фратрия се раздели с вратар

  • 18 дек 2025 | 16:11
  • 2206
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 16518
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 70009
  • 207
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 58647
  • 164
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 79777
  • 167
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 19345
  • 3