Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  19 дек 2025
Днес се навършват 31 години откакто Христо Стоичков вдигна най-ценния индивидуален трофей във футбола - Златната топка. На 19 декември 1994 г. мегазвездата на Барселона Христо Стоичков получава отличието на пищна церемония.

Никой българин преди и никой българин след това не е бил дори близо до постижението на Камата. През 1994-а най-големият български футболист достига до финал в Шампионска лига и печели титлата в Ла Лига, а след това извежда България до полуфинал на световното първенство в САЩ, където взима и "Златната обувка".

