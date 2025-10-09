Моуриньо смята, че е несериозно Португалия да не афишира световната титла

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо сподели очакванията си за представянето на националния отбор на Португалия на Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

“Ако погледнете това, което е очевидно сега – съставът на националния отбор – говорим за играчи, играещи за най-големите португалски клубове, както и в най-добрите европейски лиги. Престижът е невероятно висок и само расте”, каза Моуриньо.

🗣️ José Mourinho: "The Portugal national team, led by Cristiano, has a great chance of winning the World Cup." 🏆🇵🇹 pic.twitter.com/IWAbtPzjBd — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 8, 2025

“Мореплавателите” като цяло винаги са считани за едни от фаворитите да стъпят на световния връх, но това все им убягва. Най-близо до целта бяха на Мондиалите през 1966 и 2006 г., когато стигаха полуфиналите, но отпадаха на крачка от прекия сблъсък за трофея.

“Винаги можем да говорим за играчите и треньорите от миналото, но минаха толкова много години, че сега трябва да мислим за нови таланти. Португалската футболна федерация създава всички условия, за да имаме условията, които имаме днес. В година на Световно първенство, да кажем, че нямаме амбиции да го спечелим, е глупост”, каза още Моуриньо.