Барселона привлича млад нападател

Ръководството на Барселона продължава да работи по привличането на младия египетски талант Хамза Абделкарим. Очакванията са сделката да бъде финализирана през януари, когато нападателят ще навърши 18 години. Към момента каталунският клуб е в най-изгодна позиция да си осигури услугите на футболиста, който от своя страна гори от желание да облече фланелката на „блаугранас“, пише "АС".

Все още няма постигнато споразумение между Барселона и Ал Ахли. Според египетски медии първоначалното предложение на испанския гранд вече е било изпратено. То включва наем до края на сезона, като Барселона ще поеме оставащата част от заплатата му. В договора е заложена и опция за закупуване на стойност четири милиона евро, от които само един милион е твърда сума, а останалите три са под формата на бонуси. От Ал Ахли обаче смятат тази оферта за недостатъчна и настояват за по-висока фиксирана сума.

Намерението на Барселона е футболистът да подсили атаката на втория отбор, Барса Атлетик, който изпитва сериозни затруднения заради контузиите на Оскар Хистау, Виктор Барбера и Сама Номоко.

Абделкарим, който играе с ляв крак, е типичен централен нападател. Той е по-скоро завършващ играч, отколкото комбинативен нападател. Притежава добър удар и солидно физическо присъствие. Клубът го е наблюдавал по време на Световното първенство до 17 години през ноември, където той отбеляза два гола в мачовете срещу Хаити и Венецуела.