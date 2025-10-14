Популярни
Поне по 700 евро/ден да те пазят в Мексико по време на Мондиала
Поне по 700 евро/ден да те пазят в Мексико по време на Мондиала

  • 14 окт 2025 | 20:11
  • 407
  • 0
С наближаването на Световното първенство през 2026 г. сигурността се превърна в един от основните приоритети за един от домакините - Мексико. На фона на вълна от престъпност и активното присъствие на наркокартели частни компании и мексиканските власти инвестират сериозно в мерки за гарантиране защитата на туристи, делегации и граждани по време на турнира.

Охранителни фирми, като Ruhe на предприемача Леополдо Сердейра, вече се подготвят за пристигането на хиляди посетители. Компанията ще предостави автопарк от луксозни бронирани превозни средства, оборудвани с технология против атаки, която включва подсилени гуми и системи за лютив спрей, които ще могат да бъдат наети от всички фенове, които желаят.

Цените за наем на едно от тези превозни средства по време на Световното първенство варират между 700 и 950 евро на ден, с допълнителни разходи за шофьори и въоръжен ескорт. Според Сердейра основните клиенти ще бъдат „туристи и личности, които идват да гледат мачовете, страхувайки се от несигурността в страната“.

Автомобилите от автопарка вече са използвани на големи събития като Гран При на Мексико Сити във Формула 1 и дори от делегации на ФИФА при инспекционни посещения.

Мачовете в Мексико ще се проведат в три града – Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей – които получават масирани инвестиции в сигурност. Само в столицата са инсталирани 40 хиляди нови камери за видеонаблюдение, а използването на дронове ще бъде ограничено в районите около стадионите.

Мексико Сити, който вече е бил домакин на финалите на Световните първенства през 1970 и 1986 г., се очаква да посрещне около пет милиона посетители. Въпреки че се счита за относително безопасен, други градове-домакини са изправени пред по-големи предизвикателства: Гуадалахара е един от основните бастиони на картела Халиско Нуева Хенерасион, определен от САЩ като терористична организация.

Въпреки това, предизвикателството не е само да се защитят туристите, но и да се предотврати проникването на самия наркотрафик в пазара на сигурност.

С наближаването на Световното първенство през 2026 г. и желанието на страната да покаже сигурно и модерно лице, Мексико балансира деликатно между демонстриране на сила в борбата с престъпността и гарантиране, че футболният празник ще протече без инциденти.

