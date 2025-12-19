Популярни
  Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Рокадите в щаба на Григор Димитров продължават. Два дни след като се разбра, че най-добрият български тенисист е привлякъл в екипа си бившия №19 в света Ксавие Малис на мястото на Джейми Делгадо, 34-годишният хасковлия обяви, че се е разделил с Дани Валверду. Григор използва социалните мрежи, за да благодари на венецуелския специалист за дългогодишното партньорство.

"Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме", написа Димитров.

"Благодаря ти, че вярваше в мен и ме тласкаше да бъда най-добрата версия на себе си. Винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ти всичко най-добро в следващото ти приключение", завърши първата ракета на България.

В екипа на Григор понастоящем освен Малис влизат още физиотерапевтът Марк Бендър и треньорът по физическа подготовка Ютака Накамура.

