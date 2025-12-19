Реал Мадрид преследва млада перла на Кадис

Защитникът на Кадис Гийе Гонсалес е привлякъл вниманието на Реал Мадрид. Той е на 17 години, играе като десен бек, национал на Испания до 18 години и е смятан за един от най-големите таланти, излезли от школата на Кадис в последните години. Футболистът е попаднал в радара на „белия балет“ до такава степен, че е разглеждан като потенциален зимен трансфер през януари. Според източници, цитирани от "АС", Реал вече се работи по привличането му. Операцията все още не е финализирана, но преговорите са в напреднала фаза.

Ако се стигне до споразумение, както се надяват всички страни, Гонсалес ще започне в отбора до 19 години под ръководството на Хулиан Лопес де Лерма. Тази среда се счита за идеална за неговата адаптация и развитие. Там той ще се събере със свои съотборници от юношеските формации на националния отбор като Лескано, Адри Перес и Лакоста. Първоначалният план е той да започне оттам, но представянето му ще определи колко бързо ще се изкачи нагоре. Инвестицията в него е с перспективата в близко бъдеще да заиграе за Кастиля.

Това е важен ход за „кралския клуб“. Според журналиста Мерино, който първи съобщи за операцията, Реал Мадрид ще трябва да плати сума, близка до 500 000 евро, за да си осигури услугите на играча. Причината за това, освен огромния му потенциал, е, че Гийе наскоро поднови договора си с Кадис за още четири сезона. Тази обвързаност принуждава „белите“ да направят сериозна финансова инвестиция. Именно тук е ключът към преговорите, тъй като самият футболист е изразил желание да направи тази голяма крачка в кариерата си.