Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид преследва млада перла на Кадис

Реал Мадрид преследва млада перла на Кадис

  • 19 дек 2025 | 06:57
  • 505
  • 0
Реал Мадрид преследва млада перла на Кадис

Защитникът на Кадис Гийе Гонсалес е привлякъл вниманието на Реал Мадрид. Той е на 17 години, играе като десен бек, национал на Испания до 18 години и е смятан за един от най-големите таланти, излезли от школата на Кадис в последните години. Футболистът е попаднал в радара на „белия балет“ до такава степен, че е разглеждан като потенциален зимен трансфер през януари. Според източници, цитирани от "АС", Реал вече се работи по привличането му. Операцията все още не е финализирана, но преговорите са в напреднала фаза.

Ако се стигне до споразумение, както се надяват всички страни, Гонсалес ще започне в отбора до 19 години под ръководството на Хулиан Лопес де Лерма. Тази среда се счита за идеална за неговата адаптация и развитие. Там той ще се събере със свои съотборници от юношеските формации на националния отбор като Лескано, Адри Перес и Лакоста. Първоначалният план е той да започне оттам, но представянето му ще определи колко бързо ще се изкачи нагоре. Инвестицията в него е с перспективата в близко бъдеще да заиграе за Кастиля.

Това е важен ход за „кралския клуб“. Според журналиста Мерино, който първи съобщи за операцията, Реал Мадрид ще трябва да плати сума, близка до 500 000 евро, за да си осигури услугите на играча. Причината за това, освен огромния му потенциал, е, че Гийе наскоро поднови договора си с Кадис за още четири сезона. Тази обвързаност принуждава „белите“ да направят сериозна финансова инвестиция. Именно тук е ключът към преговорите, тъй като самият футболист е изразил желание да направи тази голяма крачка в кариерата си.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона пуска билети по €4000 за "Ел Класико" през май

Барселона пуска билети по €4000 за "Ел Класико" през май

  • 19 дек 2025 | 07:34
  • 307
  • 1
Уест Хам и Евертън искат Коби Мейну под наем

Уест Хам и Евертън искат Коби Мейну под наем

  • 19 дек 2025 | 06:30
  • 571
  • 0
Бока Хуниорс протяга ръце към Дибала

Бока Хуниорс протяга ръце към Дибала

  • 19 дек 2025 | 05:57
  • 1096
  • 0
Барселона привлича млад нападател

Барселона привлича млад нападател

  • 19 дек 2025 | 05:27
  • 2096
  • 0
Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

Футболните агенти са спечелили рекордна сума през 2025 г.

  • 19 дек 2025 | 05:03
  • 1760
  • 0
Хърватски вундеркинд привлече вниманието на европейските грандове

Хърватски вундеркинд привлече вниманието на европейските грандове

  • 19 дек 2025 | 04:19
  • 1797
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 1346
  • 4
Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 16529
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 70024
  • 207
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 58653
  • 164
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 79781
  • 167
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 19350
  • 3