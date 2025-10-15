Популярни
  Тръмп отново заплаши, че може да отнеме Световното и Олимпиадата от градове на демократите

  • 15 окт 2025 | 11:13
  • 983
  • 0
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново се закани, че може да отнеме домакинството на Мондиал 2026 от градове на демократите, в които според него не е достатъчно спокойно и има високо ниво на престъпност. Това стана, докато републиканецът отговаряше на журналистически въпроси по време на среща с аржентинския си колега Хавиер Милей в Белия дом.

Той беше попитан дали би лишил конкретно Бостън от правото му да бъде домакин на мачовете поради престъпността.

"Можем да ги лишим от това. Обичам хората от Бостън. Знам, че билетите за мачовете са разпродадени, но там има лош кмет", каза президентът, визирайки Мишел Ву от Демократическата партия, която е кмет на града от 2021 г.

Седем мача от Мондиал 2026 са насрочени да се проведат на стадион „Жилет“ във Фоксбъро, на около 48 километра югозападно от Бостън. Турнирът ще бъде организиран съвместно от САЩ, Мексико и Канада. ФИФА финализира 16-те града домакини и разпределението на мачовете още през 2022 г.

"Отговорът е "да", ако някой се справя зле и аз смятам, че условията са опасни, ще се обадя на Джани Инфантино, който е феноменален човек, и ще кажа: "Нека преместим това някъде другаде". И точно това той ще направи. На него няма да му хареса, но ще го направи много лесно", добави Тръмп.

В подобен тон президентът на САЩ каза, че може да премести Олимпиадата през 2028 г. от Лос Анджелис, тъй като според него губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм не се справя.

Световното първенство догодина ще бъде от 11 юни до 19 юли.

