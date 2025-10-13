Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кабо Верде
  Кабо Верде официално е третият дебютант на Мондиал 2026, играч на Лудогорец и бивш левскар бяха част от историята

Кабо Верде официално е третият дебютант на Мондиал 2026, играч на Лудогорец и бивш левскар бяха част от историята

  13 окт 2025 | 21:05
  • 3916
  • 0
Кабо Верде официално е третият дебютант на Мондиал 2026, играч на Лудогорец и бивш левскар бяха част от историята

Кабо Верде официално стана третият дебютант на Мондиала догодина след Йордания и Узбекистан. Тимът от малката островна африканска държава се класира на историческото си първо световно първенство, след като спечели убедително с 3:0 домакинството си на Есватини и стана недостижим на върха в групата си, изпреварвайки Камерун. В триумфа за тима, известен с прозвището си „сините акули“, участваха добре познати за българските фенове лица като халфът на Лудогорец Дерой Дуарте и миналият през Левски Гари Родригес, които се появиха в игра като резерви. На пейката пък остана вратарят на Монтана Марсио Роса.

Tака с население малко над 500 000 души, Кабо Верде става втората най-малка по население държава в историята, която ще участва на Световно първенство - след Исландия в Русия през 2018 г., както и най-малката по територия със своите само 4000 квадратни километра, като досега това бе Тринидад и Тобаго, който игра на Мондиа 2006 в Германия.

Кабо Верде, който в този мач игра с бял спортен екип, имаше добър шанс да открие резултата в 19-ата минута, но нападателят Дайлон Ливраменто от чиста позиция стреля в аут. В края на първата част Джамайро Монтейро също стреля от наказателното поле, но стражът на гостите улови.

В самото начало на втората част обаче логичното се случи и домакините отбелязаха две бързи попадения. След късо изпълнение на корнер и центриране, защитата на Есватини не се намеси добре и позволи на Ливраменто от непосредствена близост в 47-ата минута да отбележи така важното първо попадение за Кабо Верде, с което хвърли в делириум публиката на стадиона в столицата Прая. Само осем минути по-късно домакините на практика решиха двубоя с второ попадение, дело на Вили Семедо, който се възползва от свалена топка с глава и отблизо вкара за 2:0 за Кабо Верде.

До края домакините не изпуснаха контрола на срещата. Десетина минути преди края на редовното време в игра се появиха добре познатите за българските фенове Гари Родригес и Дерой Дуарте. Имаше време и за трето попадение, дело на друга резерва – Стопира, който след разбъркване и добавка оформи крайното 3:0. След всеки от головете футболистите на Кабо Верде се радваха бурно сред феновете си, а празникът в страната за историческото класиране със сигурност вече може да започне. След последния съдийски сигнал привържениците пък нахлуха на терена.

