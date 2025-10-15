Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Световни квалификации, зона КАФ
  3. Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

  • 15 окт 2025 | 09:48
  • 964
  • 0
Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

Отборите на Сенегал и Кот д'Ивоар спечелиха последните две директни квоти от Африка за класиране на световното първенство по футбол през 2026 г. в САЩ, Мексико и Канада, след като успяха да оглавят квалификационните си групи.

Четвъртфиналистът през 2002 г. Сенегал се наложи с 4:0 над Мавритания в последната си среща от група "В" и с 24 точки зае първата позиция. Два гола за успеха вкара Садио Мане, а по веднъж се разписаха Илиман Ндиайе и Хабиб Диало.

За Сенегал това е четвърто класиране на световни футболни финали след 2002, 2018 и 2022 година. На втора позиция в групата с 22 точки завърши съставът на ДР Конго, който в последната си среща се справи с 1:0 със Судан. Единственият гол в мача падна в 29-ата минута и бе дело на нападателя на Спартак (Москва) Тео Бонгонда.

В квалфикационна група "F" победител с 26 точки, 25 вкарани гола и нито един допуснат стана тимът на Кот д'Ивоар, който се завръща на най-голямата футболна сцена за пръв път след 2014 г. В последния си двубой от квалификациите "слоновете" спечелиха у дома с 3:0 срещу Кения. Франк Кесие, Ян Диоманде и Амад Диало бяха точни за победителите, които изпревариха само с точка тима на Габон, който надделя с 2:0 над Бурунди. И двете попадения в срещата паднаха в заключителните пет минути на редовното време, като бяха реализирани от Браян Мейо Нгуа и Марио Лемина.

За Габон и за ДР Конго предстои участие в плейофите в зона Африка. В тях ще се включат още и отборите на Камерун и Нигерия, завършили на вторите места в други две от квалификационните групи.

Баражите в Африка ще се играят през ноември в една среща на директна елиминация на неутрален терен в Мароко, като само един от четирите тима ще добие право да играе в интерконтиненталния плейоф през март.

На Мондиала догодина Африка ще бъде представена от Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, дебютанта Кабо Верде, ЮАР, Сенегал и Кот д'Ивоар.

