Купата на България започва и предвещава много драма

Днес започва основната надпревара за Sesame Купа на България. С два мача стартира предварителният кръг на турнира, в който се включват първите професионални отбори - тези от Втора лига. Днес Рилски спортист приема Беласица в Самоков, а Ямбол приема Вихрен. Срещите са начален час 15:00. Основната част от срещите са утре, когато предстоят други 13 мача. От жребия един тим извади късмет и продължи към следващата фаза без двубой - това е Загорец, който в първия кръг ще се изправи срещу Ботев (Враца).

Предварителен кръг:



11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч:

Рилски спортист - Беласица

Ямбол - Вихрен

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч:

Металург (Перник) - Хебър

Германея - Фратрия

Бенковски (Исперих) - Дунав (Русе)

Септември (Тервел) - Марек

Витоша (Бистрица) - Локомотив (ГО)

ОФК Хасково - Спартак (Плевен)

Ботев (Нови пазар) - Спортист (Своге)

Ловеч - Черноморец (Бургас)

Ком (Берковица) - Янтра (Габрово)

Партизан (Червен бряг) - Миньор (Перник)

Черноломец (Попово) - Севлиево

Бдин (Видин) - Етър (Велико Търново)

Спартак (Пловдив) - Пирин (Благоевград)

Загорец (Нова Загора) - продължава

Първи кръг:



29 октомври 2025 г., сряда:

Партизан/Миньор - Черно море

Бдин/Етър - Добруджа

Ком Берковица/Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948

Рилски спортист/Беласица - Локомотив (София)

ОФК Хасково/Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)

Ямбол/Вихрен - Спартак (Варна)

Германея/Фратрия - Арда

Металург/Хебър - Левски

Септември (Терввл)/Марек - Монтана

Спартак (Пловдив)/Пирин (Благоевград) - Славия

Бенковски/Дунав - Локомотив (Пловдив)

Ботев (Нови пазар)/Спортист - Септември

Черноломец (Попово)/Севлиево - ЦСКА

Витоша (Бистрица)/Локомотив (ГО) - Берое

Ловеч/Черноморец (Бургас) - Лудогорец

Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)