  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  11 окт 2025 | 11:35
  • 1496
  • 0
Купата на България започва и предвещава много драма

Днес започва основната надпревара за Sesame Купа на България. С два мача стартира предварителният кръг на турнира, в който се включват първите професионални отбори - тези от Втора лига. Днес Рилски спортист приема Беласица в Самоков, а Ямбол приема Вихрен. Срещите са начален час 15:00. Основната част от срещите са утре, когато предстоят други 13 мача. От жребия един тим извади късмет и продължи към следващата фаза без двубой - това е Загорец, който в първия кръг ще се изправи срещу Ботев (Враца).

Предварителен кръг:

11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч:
Рилски спортист - Беласица
Ямбол - Вихрен
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч:
Металург (Перник) - Хебър
Германея - Фратрия
Бенковски (Исперих) - Дунав (Русе)
Септември (Тервел) - Марек
Витоша (Бистрица) - Локомотив (ГО)
ОФК Хасково - Спартак (Плевен)
Ботев (Нови пазар) - Спортист (Своге)
Ловеч - Черноморец (Бургас)
Ком (Берковица) - Янтра (Габрово)
Партизан (Червен бряг) - Миньор (Перник)
Черноломец (Попово) - Севлиево
Бдин (Видин) - Етър (Велико Търново)
Спартак (Пловдив) - Пирин (Благоевград)
Загорец (Нова Загора) - продължава

Първи кръг:

29 октомври 2025 г., сряда:
Партизан/Миньор - Черно море
Бдин/Етър - Добруджа
Ком Берковица/Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948
Рилски спортист/Беласица - Локомотив (София)
ОФК Хасково/Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)
Ямбол/Вихрен - Спартак (Варна)
Германея/Фратрия - Арда
Металург/Хебър - Левски
Септември (Терввл)/Марек - Монтана
Спартак (Пловдив)/Пирин (Благоевград) - Славия
Бенковски/Дунав - Локомотив (Пловдив)
Ботев (Нови пазар)/Спортист - Септември
Черноломец (Попово)/Севлиево - ЦСКА
Витоша (Бистрица)/Локомотив (ГО) - Берое
Ловеч/Черноморец (Бургас) - Лудогорец
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)

