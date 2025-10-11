Рилецо намаза ските на Бела и го изхвърли от Купата

Отборът на Рилски спортист отстрани Беласица от Sesame Купа на България. Тимът от Самоков победи с 2:1 като домакин, след като всички попадения паднаха в края на мача. Първо Красимир Панчев откри за Рилецо, но Васил Божинов изравни за петричани. Малко преди края на мача обаче Калоян Доковски доенсе продължаването напред на домакините. В отбора на Рилски личаха имената на доста опитни футболисти, като Илия Миланов, Виктор Генев и Венцислав Христов.

Така на 1/16-финалите самоковци ще се изправят срещу Локомотив (София). Двубоят е предвиден за края на месеца, като програмата предстои да бъде наредена.

Рилски спортист 2:1 Беласица

1:0 Красимир Панчев (74)

1:1 Васил Божинов (80)

2:1 Калоян Доковски (87)