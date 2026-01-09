Начало на двубоя в Пирея

Олимпиакос и Байерн Мюнхен играят помежду си в момента в среща от 21-ия кръг на Евролигата в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея.
"Червено-белите" от Пирея са осми в класирането с 11 победи и 8 поражения дотук. В предишния си мач те отстъпиха пред Фенербахче като гости. Баварците пък са 16-и с баланс 7-13, като започнаха 2026 година с два домакински успеха - над Макаби Тел Авив и Баскония. Водени отскоро от легендарния сръбски специалист Светислав Пешич, германците ще се опитат да затруднят максимално гръцкия шампион.
Именно срещу Байерн преди година - на 10 януари, пак в Пирея, Везенков изигра може би най-силния мач в кариерата си, вкарвайки 45 точки на баварците при невероятна ефективност, а Олимпиакос тогава разгроми съперника си със 112:69.
Първа част:
Костас Папаниколау реализира първата тройка за Олимпиакос в срещата, а резултатността в самото начало на срещата е по-скоро ниска - 7:5 за гостите.
Стартови състави:
Олимпиакос: 0.Томас Уолкъп, 14.Александър Везенков, 16.Костас Папаниколау, 22.Тайлър Дорси, 33.Никола Милутинов
Байерн Мюнхен: 0.Ненад Димитриевич, 1.Оскар Да Силва, 13.Андреас Обст, 22.Айзея Майк, 33.Дейвид МакКормак