Спартак (Пд) хвърли една от бомбите за Купата

Спартак (Пловдив) поднесе една от изненадите в турнира за Купата на България. Третодивизионният тим елиминира състезаващия се във Втора лига Пирин (Благоевград) с 2:1 след обрат на стадион "Работнически" в Пловдив.

Първото полувреме предложи интересни положения пред двете врати. Най-сериозното от тях бе пред вратата на Пирин. Ариф Ферадов мина зад гърба на защитата и засече центриране от десния фланг с глава, но уцели стража на "орлетата". За гостите с пропуск се отчете Вангелов.

Спартак имаше основателни претенции за дузпа за игра с ръка на защитник, които бяха подминати от главния съдия. В края на полувремето Мариян Вангелов получи топката в наказателното поле, обработи я добре и с безпощаден удар направи резултата 1:0 за Пирин.

На почивката президентът на Спартак Денис Хасан слезе на терена и потърси обяснение от главния съдия Станислав Апостолов за неотсъдената дузпа.

През второто полувреме Спартак тръгна да изравнява. Удар на Кърмаджъ от въздуха беше париран с плонж от вратаря на благоевградчани.

Само в рамките на три минути "гладиаторите" стигнаха до пълен обрат. На два пъти точен бе Димо Бакалов, който се разписа с глава първо в 80-ата, а след това идва в 83-тата минути. Той се възползва от отлични центрирания от десния фланг.