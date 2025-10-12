Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. Спартак (Пд) хвърли една от бомбите за Купата

Спартак (Пд) хвърли една от бомбите за Купата

  • 12 окт 2025 | 17:02
  • 1482
  • 1
Спартак (Пд) хвърли една от бомбите за Купата

Спартак (Пловдив) поднесе една от изненадите в турнира за Купата на България. Третодивизионният тим елиминира състезаващия се във Втора лига Пирин (Благоевград) с 2:1 след обрат на стадион "Работнически" в Пловдив.

Първото полувреме предложи интересни положения пред двете врати. Най-сериозното от тях бе пред вратата на Пирин. Ариф Ферадов мина зад гърба на защитата и засече центриране от десния фланг с глава, но уцели стража на "орлетата". За гостите с пропуск се отчете Вангелов.

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Спартак имаше основателни претенции за дузпа за игра с ръка на защитник, които бяха подминати от главния съдия. В края на полувремето Мариян Вангелов получи топката в наказателното поле, обработи я добре и с безпощаден удар направи резултата 1:0 за Пирин.

На почивката президентът на Спартак Денис Хасан слезе на терена и потърси обяснение от главния съдия Станислав Апостолов за неотсъдената дузпа.

През второто полувреме Спартак тръгна да изравнява. Удар на Кърмаджъ от въздуха беше париран с плонж от вратаря на благоевградчани.

Само в рамките на три минути "гладиаторите" стигнаха до пълен обрат. На два пъти точен бе Димо Бакалов, който се разписа с глава първо в 80-ата, а след това идва в 83-тата минути. Той се възползва от отлични центрирания от десния фланг.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 85189
  • 43
Цветомир Найденов не е впечатлен от правилото, с което БФС се гордее, даде пример с Турция

Цветомир Найденов не е впечатлен от правилото, с което БФС се гордее, даде пример с Турция

  • 12 окт 2025 | 15:06
  • 2111
  • 4
Петър Василев: През второто полувреме всичко ни се получи

Петър Василев: През второто полувреме всичко ни се получи

  • 12 окт 2025 | 14:49
  • 1064
  • 1
Тодор Колев: Ние излизаме без страх срещу всеки отбор

Тодор Колев: Ние излизаме без страх срещу всеки отбор

  • 12 окт 2025 | 14:42
  • 966
  • 0
БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 418
  • 0
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 21056
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 11720
  • 2
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 85189
  • 43
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 21056
  • 30
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 15355
  • 28
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 4572
  • 8
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, първата среща за деня завърши с разгром

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, първата среща за деня завърши с разгром

  • 12 окт 2025 | 17:56
  • 10724
  • 0