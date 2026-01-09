Популярни
Съдийската комисия на БФС с образователна инициатива в спортните училища

  • 9 яну 2026 | 15:08
Председателят на Зоналния съвет на БФС - Велико Търново Камен Алексиев, Георги Давидов - действащ футболен съдия и член на Инструкторския панел към БФС, както и Никола Атанасов - председател на Съдийската комисия към ЗС на БФС - Велико Търново, представиха инициатива на Съдийската комисия на БФС пред 125 ученици от V до XII клас от специалност "Футбол" в Спортно училище "Георги Живков".

Инициативата на Съдийската комисия към БФС е съгласувана с Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта и обхваща всички спортни училища в страната. В рамките на часовете по производствена практика по специалност "Футбол" ще бъдат изнасяни лекции от съдийски инструктори по места на тема "Футболно съдийство", като съдържанието е изцяло съобразено с учебната програма по дисциплината.

Основната цел на инициативата е учениците в спортните училища да обогатят знанията си относно правилата на футболната игра, както и да бъдат мотивирани да станат част от футболната съдийска общност. По време на срещата на учениците бяха представени не само основни правила на играта, но и детайли за дейността на футболния съдия, неговата подготовка и ключовата му роля във футбола.

В края на лекцията беше отправен апел към всички, които проявяват интерес, в бъдеще да опитат и да се включат активно в съдийската общност.

