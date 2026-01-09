Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Лидерът във Втора лига представи двама нови

Лидерът във Втора лига представи двама нови

  • 9 яну 2026 | 20:39
  • 628
  • 0
Лидерът във Втора лига представи двама нови

Две нови попълнения представи водачът във Втора лига Дунав (Русе) на официалната си страница във Фейсбук.  Ивалдо Руфе е 22-годишен полузащитник. Родом е от Гвинея-Бисау и е преминал през клубове в Португалия - Леишоиш, Рибейрао и Брито, откъдето е привлечен в Русе. Изявява се основно като дефанзивен полузащитник, като може да бъде използван и в по-задни позиции, отбелязаха още от щаба на "драконите". От русенския клуб изразиха надежда, че с качествата и потенциала си Руфе ще допринесе за изпълнението на поставените цели през сезона и ще се адаптира бързо към отбора.

Другото ново попълнение е 19-годишният вратар Марио Младенов, който пристигна в Русе малко преди края на 2025 година. Той преминава в Дунав като свободен агент. В хода на своята кариера е бил част от академията на Левски (София), както и австрийски отбори, сред които Адмира Вакер и Рапид (Виена). От Дунав изразиха увереност, че привличането на Марио Младенов е част от последователната политика за развитие на млади и амбициозни български състезатели и му пожелаха успех с екипа на отбора.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 8834
  • 23
Ето как играчите на Лудогорец посрещнаха бразилеца Винисиус

Ето как играчите на Лудогорец посрещнаха бразилеца Винисиус

  • 9 яну 2026 | 19:05
  • 1583
  • 0
Спартак (Варна) взе нападател от Трета лига

Спартак (Варна) взе нападател от Трета лига

  • 9 яну 2026 | 16:30
  • 1581
  • 0
Съдийската комисия на БФС с образователна инициатива в спортните училища

Съдийската комисия на БФС с образователна инициатива в спортните училища

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 773
  • 0
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 22967
  • 101
Севлиево привлече нападател от елита

Севлиево привлече нападател от елита

  • 9 яну 2026 | 14:10
  • 2269
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Начало на двубоя в Пирея

Начало на двубоя в Пирея

  • 9 яну 2026 | 21:15
  • 1060
  • 4
Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 8834
  • 23
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 22967
  • 101
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 20466
  • 22
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 17048
  • 69
Катастрофални първи 20 минути за Цървена звезда в Каунас

Катастрофални първи 20 минути за Цървена звезда в Каунас

  • 9 яну 2026 | 21:00
  • 1625
  • 0