Лидерът във Втора лига представи двама нови

Две нови попълнения представи водачът във Втора лига Дунав (Русе) на официалната си страница във Фейсбук. Ивалдо Руфе е 22-годишен полузащитник. Родом е от Гвинея-Бисау и е преминал през клубове в Португалия - Леишоиш, Рибейрао и Брито, откъдето е привлечен в Русе. Изявява се основно като дефанзивен полузащитник, като може да бъде използван и в по-задни позиции, отбелязаха още от щаба на "драконите". От русенския клуб изразиха надежда, че с качествата и потенциала си Руфе ще допринесе за изпълнението на поставените цели през сезона и ще се адаптира бързо към отбора.

Другото ново попълнение е 19-годишният вратар Марио Младенов, който пристигна в Русе малко преди края на 2025 година. Той преминава в Дунав като свободен агент. В хода на своята кариера е бил част от академията на Левски (София), както и австрийски отбори, сред които Адмира Вакер и Рапид (Виена). От Дунав изразиха увереност, че привличането на Марио Младенов е част от последователната политика за развитие на млади и амбициозни български състезатели и му пожелаха успех с екипа на отбора.