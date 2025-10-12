Популярни
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
Днес се изиграха всички мачове от втория предварителен кръг на Sesame Купа България. След тях станаха ясни двойките за следващия етап от надпреварата, където се включват и клубовете от елита.

Там съперник на Левски ще е Хебър, който днес отстрани Металург след успех с 8:1 в Перник. Така "сините" стартират двубоите за Купата с гостуване в Пазарджик. Шампионът Лудогорец пък ще има визита на Черноморец (Бургас).

ЦСКА ще пътува до Севлиево, който отстрани Черноломец (Попово) с 4:2 след продължения.

Също така се очертават трудни сблъсъци като гост за пловдивските Ботев и Локомотив, които ще се изправят съответно срещу Спартак (Плевен) и Дунав.

Ето всички двойки за 1/16-финалите от турнира за Sesame Купа на България:

Миньор - Черно море
Бдин - Добруджа
Рилски спортист - Локомотив (София)
Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)
Ямбол - Спартак (Варна)
Фратрия - Арда
Хебър - Левски
Марек - Монтана
Спартак (Пловдив) - Славия
Дунав - Локомотив (Пловдив)
Витоша (Бистрица) - Берое
Черноморец (Бургас) - Лудогорец
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)
Севлиево - ЦСКА
Спортист (Своге) - Септември (София)
Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948

