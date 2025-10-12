Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Днес се изиграха всички мачове от втория предварителен кръг на Sesame Купа България. След тях станаха ясни двойките за следващия етап от надпреварата, където се включват и клубовете от елита.

Там съперник на Левски ще е Хебър, който днес отстрани Металург след успех с 8:1 в Перник. Така "сините" стартират двубоите за Купата с гостуване в Пазарджик. Шампионът Лудогорец пък ще има визита на Черноморец (Бургас).

ЦСКА ще пътува до Севлиево, който отстрани Черноломец (Попово) с 4:2 след продължения.



Също така се очертават трудни сблъсъци като гост за пловдивските Ботев и Локомотив, които ще се изправят съответно срещу Спартак (Плевен) и Дунав.

Ето всички двойки за 1/16-финалите от турнира за Sesame Купа на България:



Миньор - Черно море

Бдин - Добруджа

Рилски спортист - Локомотив (София)

Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)

Ямбол - Спартак (Варна)

Фратрия - Арда

Хебър - Левски

Марек - Монтана

Спартак (Пловдив) - Славия

Дунав - Локомотив (Пловдив)

Витоша (Бистрица) - Берое

Черноморец (Бургас) - Лудогорец

Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)

Севлиево - ЦСКА

Спортист (Своге) - Септември (София)

Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948