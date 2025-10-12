Фратрия разби Германея за едно полувреме

Фратрия си уреди сблъсък с Арда на 1/16-финалите на Sesame Купа на България, след като разгроми Германея (Сапарева баня) с 4:0 в двубой от втория предварителен кръг на турнира. Гостите си свършиха работата в рамките на едно полувреме, след като през първите 45 минути нямаше голове.

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

След почивката "братлетата" отбелязаха четири безответни попадения и доказаха, че са по-добрият отбор на терена. Иван Брикнер откри резултата в 64-тата минута, а след него Ксавело Дривентак (78', 85') се разписа на два пъти. 120 секунди преди края на редовното време Ерик Манолков също записа името си сред голмайсторите.

Двубоят с Арда е предвиден за края на този месец.