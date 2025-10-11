Популярни
Ямбол изрита Вихрен от Купата

  • 11 окт 2025 | 17:05


Отборът на Ямбол отстрани Вихрен в мач от предварителния кръг на Sesame Купа на България. Тимът от Югозападната трета лига спечели с 2:1 и така се класира за 1/16-финалите на надпреварата, докато професионалният тим отпада от състезанието.




Резултатът бе открит от домакините в 24-ата минута, когато Донислав Бозев довкара с глава една отбила се топка от горната греда. В 57-ата грешка на защитата на състава от Сандански позволи на Петър Принджев да излезе сам срещу вратаря и да го преодолее за 2:1. Около 20 минути преди края гостите намалиха, след като ветеранът Александър Башлиев пробва центриране по земя, което обаче се оказа неспасяем удар в долния ъгъл на Благой Макенджиев. Това обаче не се оказа достатъчно за Вихрен и те не успяха да вкарат мача поне до продължения.

Така Ямбол продължава напред и в следващия кръг ще е домакин на Спартак (Варна). Срещата е предвидена за дните около 28/29/30 октомври.

Ямбол 2:1 Вихрен
1:0 Дoнислав Бозев (24)
2:0 Петър Принджев (57)
2:1 Александър Башлиев (72)

