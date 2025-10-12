Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)
  3. "Шоколадите" се класираха напред за Купата на България, но по трудния начин

"Шоколадите" се класираха напред за Купата на България, но по трудния начин

  • 12 окт 2025 | 18:05
  • 592
  • 0
"Шоколадите" се класираха напред за Купата на България, но по трудния начин

Спортист (Своге) победи с 4:1 като гост Ботев (Нови Пазар) в двубой от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. “Шоколадите” не успяха да прекършат съпротивата на опонента си и се нуждаеха от продължения, за да запишат успех. Там обаче тимът от Втора лига не показа милост и стигна до изразителна победа.

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Иначе домакините от Нови пазар откриха резултата в 78-ата минута чрез Хакан Шюкрю. Малко по-късно обаче Кевин Монтейро изравни и прати двубоя в продължения (82’). Там Спортист вкара още три гола чрез Никола Гелин (103’ и 118’) и Христо Иванов (112’) и подпечата успеха си.

В следващия кръг “шоколадите” ще приемат Септември (София).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 93891
  • 44
Цветомир Найденов не е впечатлен от правилото, с което БФС се гордее, даде пример с Турция

Цветомир Найденов не е впечатлен от правилото, с което БФС се гордее, даде пример с Турция

  • 12 окт 2025 | 15:06
  • 2570
  • 6
Петър Василев: През второто полувреме всичко ни се получи

Петър Василев: През второто полувреме всичко ни се получи

  • 12 окт 2025 | 14:49
  • 1272
  • 1
Тодор Колев: Ние излизаме без страх срещу всеки отбор

Тодор Колев: Ние излизаме без страх срещу всеки отбор

  • 12 окт 2025 | 14:42
  • 1190
  • 0
БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 462
  • 0
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 26426
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 19054
  • 24
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 27109
  • 6
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 93891
  • 44
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 26426
  • 36
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 6496
  • 13
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

  • 12 окт 2025 | 19:56
  • 12725
  • 0