"Шоколадите" се класираха напред за Купата на България, но по трудния начин

Спортист (Своге) победи с 4:1 като гост Ботев (Нови Пазар) в двубой от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. “Шоколадите” не успяха да прекършат съпротивата на опонента си и се нуждаеха от продължения, за да запишат успех. Там обаче тимът от Втора лига не показа милост и стигна до изразителна победа.

Иначе домакините от Нови пазар откриха резултата в 78-ата минута чрез Хакан Шюкрю. Малко по-късно обаче Кевин Монтейро изравни и прати двубоя в продължения (82’). Там Спортист вкара още три гола чрез Никола Гелин (103’ и 118’) и Христо Иванов (112’) и подпечата успеха си.

В следващия кръг “шоколадите” ще приемат Септември (София).