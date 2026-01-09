Ето как играчите на Лудогорец посрещнаха бразилеца Винисиус

Първото ново зимно попълнение на Лудогорец Винисиус Ногейра направи първа тренировка с “орлите” в Белек.

Вчера бразилският ляв бек премина медицински прегледи, след това парафира своя контракт с българския шампион и моментално се отправи към Турция, за да се присъедини към съотборниците си.

Защитникът мина през традиционния за новите попълнения тунел, изграден от къцете на останалите футболисти, а след това проведе и кратък разговор с треньорите преди да започне същинската част от днешното занимание.