Ето как играчите на Лудогорец посрещнаха бразилеца Винисиус

  • 9 яну 2026 | 19:05
Първото ново зимно попълнение на Лудогорец Винисиус Ногейра направи първа тренировка с “орлите” в Белек.

Вчера бразилският ляв бек премина медицински прегледи, след това парафира своя контракт с българския шампион и моментално се отправи към Турция, за да се присъедини към съотборниците си.

Защитникът мина през традиционния за новите попълнения тунел, изграден от къцете на останалите футболисти, а след това проведе и кратък разговор с треньорите преди да започне същинската част от днешното занимание.

