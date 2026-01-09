Популярни
Спартак (Варна) взе нападател от Трета лига

Спартак (Варна) официално представи второто си ново попълнение. Това е централният нападател Петър Принджев, който за последно защитаваше цветовете на третодивизионния Ямбол 1915.

Ето какво пишат "соколите":

"Добре дошъл, Петър Принджев!

Централният нападател Петър Принджев е второто ново попълнение в зимната селекция на Спартак Варна!

Той е на 21 години. Юноша на Сливен е и идва от отбора на Ямбол 1915. Висок е 1,76 м. През есенния полусезон реализира 10 гола. Принджев е един от родните ни таланти, който със силното си представяне привлече вниманието на водещи клубове. Той предпочете да продължи развитието си в Спартак Варна, където ще има възможността да работи в стабилна среда и да направи следващата важна стъпка в кариерата си.

Пожелаваме на Петър Принджев успех, здраве и силни мачове със Спартак Варна!".

