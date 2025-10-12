Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бдин (Видин)
  3. Бдин шокира Етър и изхвърли "болярите" от Купата на България

Бдин шокира Етър и изхвърли "болярите" от Купата на България

  • 12 окт 2025 | 17:21
  • 739
  • 0
Бдин шокира Етър и изхвърли "болярите" от Купата на България

Бдин (Видин) поднесе една от изненадите в предварителния кръг на Sesame Купа на България. Третодивизионният тим изхвърли Етър, след като победи с 2:1 в двубой, игран във Видин.

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Жоао Стоко откри резултата в 38-ата минута за домакините, а до края на първата част не паднаха повече попадения. В средата на второто полувреме Радослав Захариев покачи до 2:0 (60’) и така Бдин все повече докосваше класиране напред. В 76-ата обаче Денис Иванчов си вкара автогол, което даде надежди на Етър. В крайна сметка обаче отборът от Видин удържа преднината си и изхвърли “болярите” рано-рано от надпреварата.

В следващия кръг Бдин ще се изправи срещу Добруджа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 85412
  • 43
Цветомир Найденов не е впечатлен от правилото, с което БФС се гордее, даде пример с Турция

Цветомир Найденов не е впечатлен от правилото, с което БФС се гордее, даде пример с Турция

  • 12 окт 2025 | 15:06
  • 2122
  • 4
Петър Василев: През второто полувреме всичко ни се получи

Петър Василев: През второто полувреме всичко ни се получи

  • 12 окт 2025 | 14:49
  • 1069
  • 1
Тодор Колев: Ние излизаме без страх срещу всеки отбор

Тодор Колев: Ние излизаме без страх срещу всеки отбор

  • 12 окт 2025 | 14:42
  • 968
  • 0
БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 419
  • 0
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 21164
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 12061
  • 2
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 85412
  • 43
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 21164
  • 30
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 15441
  • 28
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 4597
  • 8
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, първата среща за деня завърши с разгром

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, първата среща за деня завърши с разгром

  • 12 окт 2025 | 17:56
  • 10764
  • 0