Бдин шокира Етър и изхвърли "болярите" от Купата на България

Бдин (Видин) поднесе една от изненадите в предварителния кръг на Sesame Купа на България. Третодивизионният тим изхвърли Етър, след като победи с 2:1 в двубой, игран във Видин.

Жоао Стоко откри резултата в 38-ата минута за домакините, а до края на първата част не паднаха повече попадения. В средата на второто полувреме Радослав Захариев покачи до 2:0 (60’) и така Бдин все повече докосваше класиране напред. В 76-ата обаче Денис Иванчов си вкара автогол, което даде надежди на Етър. В крайна сметка обаче отборът от Видин удържа преднината си и изхвърли “болярите” рано-рано от надпреварата.

В следващия кръг Бдин ще се изправи срещу Добруджа.