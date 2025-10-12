Спартак (Плевен) също продължи напред за Купата след комфортна победа в Хасково

Спартак (Плевен) победи с категоричното 4:0 ОФК Хасково в двубой от предварителния кръг на Sesame Купа на България. Втородивизионният тим не допусна изненада и се класира за следващата фаза на турнира.

Денимир Велков даде аванс на своя тим в 35-ата минута, а останалите попадения дойдоха през второто полувреме. Мартин Трифонов удвои в 57-ата, а Мишел Таиров подпечата успеха на своя тим в 85-ата. В продължението на редовното време Преслав Антонов също се отчете с гол и оформи крайния резултат (93’).

В следващия кръг Спартак (Плевен) ще посрещне Ботев (Пловдив).