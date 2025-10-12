Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  3. Спартак (Плевен) също продължи напред за Купата след комфортна победа в Хасково

Спартак (Плевен) също продължи напред за Купата след комфортна победа в Хасково

  • 12 окт 2025 | 17:09
  • 350
  • 1
Спартак (Плевен) също продължи напред за Купата след комфортна победа в Хасково

Спартак (Плевен) победи с категоричното 4:0 ОФК Хасково в двубой от предварителния кръг на Sesame Купа на България. Втородивизионният тим не допусна изненада и се класира за следващата фаза на турнира.

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Денимир Велков даде аванс на своя тим в 35-ата минута, а останалите попадения дойдоха през второто полувреме. Мартин Трифонов удвои в 57-ата, а Мишел Таиров подпечата успеха на своя тим в 85-ата. В продължението на редовното време Преслав Антонов също се отчете с гол и оформи крайния резултат (93’).

В следващия кръг Спартак (Плевен) ще посрещне Ботев (Пловдив).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 85332
  • 43
Цветомир Найденов не е впечатлен от правилото, с което БФС се гордее, даде пример с Турция

Цветомир Найденов не е впечатлен от правилото, с което БФС се гордее, даде пример с Турция

  • 12 окт 2025 | 15:06
  • 2118
  • 4
Петър Василев: През второто полувреме всичко ни се получи

Петър Василев: През второто полувреме всичко ни се получи

  • 12 окт 2025 | 14:49
  • 1067
  • 1
Тодор Колев: Ние излизаме без страх срещу всеки отбор

Тодор Колев: Ние излизаме без страх срещу всеки отбор

  • 12 окт 2025 | 14:42
  • 968
  • 0
БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

БФС бе партньор на престижeн бизнес форум

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 419
  • 0
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 21119
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 11949
  • 2
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 85332
  • 43
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 21119
  • 30
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 15415
  • 28
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 4588
  • 8
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, първата среща за деня завърши с разгром

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, първата среща за деня завърши с разгром

  • 12 окт 2025 | 17:56
  • 10750
  • 0