Черноморец (Бургас) вкара пет на Ловеч и си уреди среща с Лудогорец

Черноморец (Бургас) постигна изразителен успех с 5:0 при гостуването си на Ловеч за Купата на България. "Акулите" не оставиха никакви шансове на своя съперник и заслужено продължават към 1/16-финалите на турнира, където ще срещнат Лудогорец.

Франк Еле Есума откри резултата още в третата минута, а през първото полувреме Димитър Костадинов (20') също се разписа. След почивката Тодор Чаворски (52'), Михаил Цонев (54') и Хидает Хюсеин (86') подпечатаха победата на бургазлии.

Двубоите от следващата фаза на надпреварата са предвидени за края на този месец.