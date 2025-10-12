Янтра се нуждаеше от продължения, за да прекърши Ком (Берковица)

Янтра (Габрово) победи с 1:0 като гост Ком (Берковица) в двубой от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Втородивизионният тим не стигна никак лесно до тази победа, като се нуждаеше от продължения, за да прекърши противника си.

Единственото попадение вкара Денислав Ангелов в 118-ата минута. По този начин габровци се спасиха от лотарията на дузпите и се класираха в следващия кръг на турнира.

Там Янтра ще приеме ЦСКА 1948.