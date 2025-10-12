Популярни
  2. Янтра (Габрово)
  Янтра се нуждаеше от продължения, за да прекърши Ком (Берковица)

Янтра се нуждаеше от продължения, за да прекърши Ком (Берковица)

  • 12 окт 2025 | 17:55
  • 901
  • 6
Янтра се нуждаеше от продължения, за да прекърши Ком (Берковица)

Янтра (Габрово) победи с 1:0 като гост Ком (Берковица) в двубой от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Втородивизионният тим не стигна никак лесно до тази победа, като се нуждаеше от продължения, за да прекърши противника си.

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Единственото попадение вкара Денислав Ангелов в 118-ата минута. По този начин габровци се спасиха от лотарията на дузпите и се класираха в следващия кръг на турнира.

Там Янтра ще приеме ЦСКА 1948.

