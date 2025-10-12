Популярни
  Sportal.bg
  Дунав (Русе)
  Дунав не се затрудни и отнесе Бенковски (Исперих)

Дунав не се затрудни и отнесе Бенковски (Исперих)

  • 12 окт 2025 | 17:03
  • 487
  • 0
Дунав не се затрудни и отнесе Бенковски (Исперих)

Дунав (Русе) победи с 4:0 Бенковски (Исперих) в двубой от предварителния кръг на Sesame Купата на България. Втородивизионният тим не остави шансове на опонента си, като през целия мач владееше инициативата.

Хюсеин Кельовлуев откри резултата в 38-ата минута, като това се оказа единственото попадение за първата част. През второто полувреме обаче “драконите” реализираха още три гола. Стефан Статев удвои в 56-ата минута, а след това Билал Салах вкара два гола, първият от които дойде след хубав удар от далечна дистанция (62’ и 75’).

В следващия кръг Дунав (Русе) ще посрещне елитния Локомотив (Пловдив).

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 85211
  • 43
