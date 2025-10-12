Популярни
  Марек с класическа победа срещу Септември (Тервел)

Марек с класическа победа срещу Септември (Тервел)

  12 окт 2025
  • 376
  • 0
Марек с класическа победа срещу Септември (Тервел)

Отборът на Марек спечели с 3:0 срещу Септември (Тервел) като гост на стадион "Хан Тервел" в среща от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. В началото тервелци пропуснаха да поведат, а по-добре организираните гости успяваха да нанесат удар в най-важните моменти.

В края първото полувреме Илия Димитров и Християн Джаджаров, след добри атаки, дадоха преднина на на дупничани. В 56-ата минута нов гол на Джаджаров направи резултата класически.

До края тервелци се опитаха да върнат един гол, но вратарят на Марек Пламен Младенов не позволи това да се случи.

