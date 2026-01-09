Хебър обяви контролите през зимата, три от тях са в Турция

Втородивизионният Хебър ще изиграе 6 контроли по време на зимната подготовка. Първата от тях е срещу Ботев (Ихтиман) на 17 януари, а на 21-ви същия месец ще премери сили със Спортист (Своге).

След това тимът от Пазарджик заминава на подготвителен лагер в Анталия, където ще изиграе три проверки.

На 24 януари срещу Кизилжар (Казахстан), на 28-ми с Графичар (Сърбия) и на 31-ви срещу Слога Добой (Босна и Херцеговина). Лагерът приключва на 1 февруари.

Генералната репетиция за пролетния поулсезон ще е на шести или седми февруари срещу Рилски спортист.