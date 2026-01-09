Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  3. Хебър обяви контролите през зимата, три от тях са в Турция

Хебър обяви контролите през зимата, три от тях са в Турция

  • 9 яну 2026 | 21:27
  • 697
  • 0
Хебър обяви контролите през зимата, три от тях са в Турция

Втородивизионният Хебър ще изиграе 6 контроли по време на зимната подготовка. Първата от тях е срещу Ботев (Ихтиман) на 17 януари, а на 21-ви същия месец ще премери сили със Спортист (Своге).

След това тимът от Пазарджик заминава на подготвителен лагер в Анталия, където ще изиграе три проверки.

На 24 януари срещу Кизилжар (Казахстан), на 28-ми с Графичар (Сърбия) и на 31-ви срещу Слога Добой (Босна и Херцеговина). Лагерът приключва на 1 февруари.

Генералната репетиция за пролетния поулсезон ще е на шести или седми февруари срещу Рилски спортист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 13538
  • 32
Ето как играчите на Лудогорец посрещнаха бразилеца Винисиус

Ето как играчите на Лудогорец посрещнаха бразилеца Винисиус

  • 9 яну 2026 | 19:05
  • 1988
  • 0
Спартак (Варна) взе нападател от Трета лига

Спартак (Варна) взе нападател от Трета лига

  • 9 яну 2026 | 16:30
  • 1717
  • 0
Съдийската комисия на БФС с образователна инициатива в спортните училища

Съдийската комисия на БФС с образователна инициатива в спортните училища

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 814
  • 0
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 25439
  • 156
Севлиево привлече нападател от елита

Севлиево привлече нападател от елита

  • 9 яну 2026 | 14:10
  • 2392
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Баварците не се предават, Олимпиакос все още с добра преднина

Баварците не се предават, Олимпиакос все още с добра преднина

  • 9 яну 2026 | 22:50
  • 3639
  • 10
Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 13538
  • 32
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 25439
  • 156
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 21411
  • 23
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 18314
  • 70
Катастрофа за Цървена звезда в Каунас

Катастрофа за Цървена звезда в Каунас

  • 9 яну 2026 | 22:00
  • 2551
  • 0