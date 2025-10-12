Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  Севлиево си уреди домакинство на ЦСКА след трудни 120 минути в Попово

Севлиево си уреди домакинство на ЦСКА след трудни 120 минути в Попово

  • 12 окт 2025 | 18:31
  • 601
  • 0
Севлиево си уреди домакинство на ЦСКА след трудни 120 минути в Попово

Втородивизионният Севлиево елиминира трудно с 4:2 Черноломец в мач от втория предварителен кръг на турнира Sesame Купа на България и си уреди мач срещу ЦССКА в следващия етап на надпреварата.

Домакините от Попово откриха резултата чрез Озан Ремзи в 38-ата минута и именно при 1:0 приключи първата част.

След почивката и в рамките на 120 секунди Севлиево обърна своя опонент. Първо Стивиян Макавеев изравни от дузпа в 50-ата минута, а две по-късно Петко Ганев вкара втори гол.

Деветият в Североизточната Трета лига не се предаде и в 62-ата минута Давид Георгиев изравни. При резултат 2:2 приключи редовното време и на двата отбора им се наложи да играят две продължения от по 15 минути.

В тяхното начало Макавеев отново изведе гостите напред с второто си попадени в срещата, а в 120-ата минута Емил Колев оформи крайното 4:2 за Севлиево.

Така втородивизионният тим преодоля своя съперник и в следващия кръг ще домакинства на ЦСКА.

Черноломец (Попово) 2:4 Севлиево - след продължения

1:0 Озан Ремзи (38)
1:1 Стивиян Макавеев (50) д.
1:2 Петко Ганев (52)
2:2 Давид Георгиев (62)
2:3 Стивиян Макавеев (93)
2:4 Емил Колев (120)

