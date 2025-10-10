Глобиха Арсенал за нарушение на правилата за разпространение на билети

Арсенал беше санкциониран заради нарушение на правилата за разпространение на билети за мача от третия кръг в турнира за купата на Футболната асоциация на Англия (ФА) срещу Манчестър Юнайтед от миналия сезон. Лондончани получиха и условна глоба от половин милион британски лири от ФА, след като не успяха да предоставят на "червените дяволи" 15 процента от издадените входни талони, както се изискват правилата на състезанието.

Глобата ще бъде изискана, ако от Арсенал не могат да потвърдят, че ще спазват правилата на турнира през настоящия сезон.

Британските медии съобщиха миналия декември, че от Манчестър Юнайтед са подали жалба до ФА относно полученото разпределение на билетите.

Арсенал прави планове за увеличаването на капацитета на “Емиратс” до над 70 000 зрители

От Арсенал изразиха опасения за безопасността относно настаняването на фенове на Юнайтед на горния етаж на "Емирейтс Стейдиъм".

Двата клуба все още не са коментирали наказанието.

