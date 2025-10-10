Популярни
Сака: Искам да пренеса това, което правя за Арсенал, в националния отбор

  • 10 окт 2025 | 17:03
  • 243
  • 0
Букайо Сака вярва, че може да пренесе формата си от клубния отбор Арсенал и на международната сцена. Английският национал търси положителна изява под ръководството на новия мениджър на "трите лъва" Томас Тухел. 24-годишният футболист се завърна в състава с попадение при победата за Англия с 3:0 у дома срещу Уелс в приятелски мач на "Уембли" в четвъртък. Сака е най-резултатният футболист на Арсенал с екипа на английския тим с 13 попадения. 

"Пропуснах много мачове на Англия, особено под ръководството на Томас, а и не бях вкарвал от известно време. Чувството след реализирания гол е повече от специално. Начинът, по който се представям за Арсенал, искам да го пренеса и в състава на Англия. Целта ми е да се представям по-добре в мачовете и да бъда много по-ефективен. Това е моят план. Чувствах се зле, когато трябваше да пропусна последния лагер, но е наистина невероятно, че получих възможност отново да играя за националния отбор", заяви Сака пред медиите.

Футболистът на Арсенал лекуваше контузия в самото начало на сезона и пропусна мачовете на Англия срещу Андора и Сърбия през септември.

Сака има 3 гола в 7 мача от всички турнири през настоящия сезон за Арсенал.

Снимки: Imago

