Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

Арсенал и Уест Хам играят при резултат 1:0 на “Емиратс” в лондонското дерби от седмия кръг на Премиър лийг. Деклан Райс откри резултата в 38-ата минута. При успех “топчиите” могат да излязат на върха преди гостуването на шампиона Ливърпул на Челси по-късно днес. Тимът на Микел Артета е в серия от три поредни победи, но “чуковете” спечелиха последните си две гостувания на “Емиратс”.

Нуно Еспирито Санто започна в Уест Хам с равенство с Евертън, но тази точка на помогна на “чуковете” да излязат от зоната на изпадащите.

Микел Артета, който днес записва мач №300 като мениджър на Арсенал, е направил пет промени в сравнение с мача с Олимпиакос в Шампионската лига. Габриел Магаляеш тогава бе заменен заради контузия, но е готов да започне днес. Юриен Тимбер, Рикардо Калафиори, Деклан Райс, Еберечи Езе и Букайо Сака се завръщат сред титулярите. Артета залага в стартовия си състав и на двамата плеймейкъри, с които разполага - Езе и Йодегор, което прави формацията доста офанзивна. Субименди остава на пейката.

Нуно Еспирито Санто е извършил само една корекция в своя състава. Аарън-Уан Бисака се завръща, след като пропусна пет мача. Той заменя Кайл Уокър-Питърс отдясно на отбраната. Капитанът Джаръд Боуен започва своя мач №200 в Премиър лийг.

Още преди да е изтекла първата минута Уест Хам стигна до корнер. Давид Рая увисна при центрирането и Фюкруг имаше шанс да открие резултата с глава отблизо, но германецът прати топката над вратата.

В петата минута Тимбер нанесе първи точен удар, но Ареола спаси с крака.

Арсенал пропусна огромна възможност да поведе в 13-ата минута. Йодегор много добре изведе отдясно Сака, който потърси Гьокереш. Ареола се намеси, но шведът му попречи да улови топката, която стигна до Езе. От няколко метра англичанинът не успя да намери рамката на врата, стреляйки над напречната греда.

В 24-тата минута Сака получи от Райс и прати топката във вратата на Уест Хам, но английският национал бе в положение на засада, така че гол нямаше.

Още около 20-ата минута Йодегор почувства болки в коляното, но след като му бе оказана лекарска помощ, норвежецът се върна на терена. Десетина минути след това обаче стана ясно, че капитанът на Арсенал не може да доиграе мача и бе заменен от Субименди.

Арсенал изцяло се настани в половината на “чуковете, но защитата на гостите се справяше. Удари на Тросар и Сака бяха блокирани. В 38-ата минута домакините спечелиха няколко единоборства, след което Субименди много добре изведе отдясно Езе. Неговият удар бе избит от Ареола, но Райс бе на точното място и направи добавка за 1:0. Халфът показа уважение към бившия си тим и не отпразнува попадението, което обаче даде заслужена преднина на Арсенал.

